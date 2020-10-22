Затулин для спасения своих друзей-оккупантов предложил провести десантную операцию в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что ВС России не планируют применять в зоне боевых действий на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что предпринимаемые меры президентом России Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу являются достаточными в данном вопросе.

Соответствующее заявление Красов сделал в ответ на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, который не исключил, что Россия может провести десантную операцию в Карабахе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне отметил, что Затулин не имел полномочий на такие заявления, его слова не отражают официальную позицию Госдумы и комитета ГД по обороне.

«В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации», — заключил Красов.