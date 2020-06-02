Россия-НАТО: Обвинения не по адресу

Россия вдруг выступила с предложением к НАТО задать допустимые дистанции сближения военных кораблей и самолетов. То есть, НАТО и Россия должны заключить соглашение о снижении напряженности в Европе, предлагает Генштаб России. Это весьма неожиданно, если учесть, что именно РФ все последние годы не раз уличали в опасном приближении ее кораблей, особенно подводных, к портам западных государств, в полетах ее истребителей и бомбардировщиков над странами Европы. Но у Москвы-то, конечно, свой взгляд на происходящее, это ее вечно «окружают».

«В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей», — заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РБК.

Это предложение было высказано среди других, призванных снизить градус напряженности в Европе: отказаться от крупных учений вблизи друг друга и использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 мая заявил, что российская армия не планирует проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавируса и в целом сократила их масштаб. «На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — сказал тогда Лавров.

Россия и страны НАТО неоднократно обвиняли друг друга в опасных сближениях военных самолетов и кораблей. Последний случай был обнародован 27 мая, когда ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Ролики были опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.

Но свое «миролюбивое предложение» генерал Рудской подкрепил еще заявлением о том, что учения НАТО носят явный антироссийский характер. В ходе этих учений в качестве целей обозначены объекты, располагающиеся на территории России, а сами учения проводятся на полигонах вблизи российских границ.

По словам Сергея Рудского, если в апреле самолеты В1В стратегической бомбардировочной авиации США выполнили один полет вдоль Камчатки, то в мае у российских рубежей зафиксировали уже пять подобных рейдов, передает «Российская газета».

От воздушного пространства РФ чуть ли не ежедневно приходится отгонять и чужие самолеты-разведчики. По данным Генштаба, в мае их десять раз видели над Балтикой, шесть — над Черным морем. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B был также зафиксирован над территорией Грузии. А в восточном Средиземноморье самолеты ВМС США типа «Посейдон» не раз подходили к российским военным базам в сирийских Хмеймиме и Тартусе. Для предотвращения их действий в апреле семь раз в воздух поднимали истребители. В мае — 17.

В еще одну «горячую точку» НАТО может превратить Арктику. Рудской напомнил, что недавно впервые после окончания «холодной войны» Альянс провел крупные учения в акватории Баренцева моря. Там натовцы сосредоточили три эсминца, атомную подлодку и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также британский фрегат. В Генштабе РФ дали команду Северному флоту постоянно отслеживать и сопровождать в Баренцевом море натовские корабли.

Теперь Россия инициирует перенос крупных военных маневров подальше от границ страны. Минобороны России уже приняло такое решение по стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

А немного спустя последовал ответ из НАТО. Официальный представитель Североатлантического блока Оана Лунгеску 1 июня, комментируя ТАСС заявление Минобороны РФ о якобы продолжающихся антироссийских маневрах вблизи границ РФ, заявила, что «несколько учений НАТО были отменены или модифицированы в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса».

Она также сообщила, что Альянс открыт к диалогу с Россией о расширении военной транспарентности и снижении рисков военных столкновений, но к февральскому предложению НАТО провести встречу в рамках Совета Россия — НАТО (СРН) пока что Россия «не проявила заинтересованности».

Также Лунгеску сообщила, что штаб-квартира НАТО, в которой проходят заседания СРН, так же как и другие институты Брюсселя, находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Поэтому все международные мероприятия отменены или по согласованию сторон проводятся в удаленном режиме.

Ответ, надо признать весьма корректный, выдержанный. Что свидетельствует как раз в пользу того, что НАТО хотело бы иметь если и не нормальные отношения, то хотя бы конструктивный диалог с Россией. В противном случае ничто не могло помешать руководству Альянса поручить своей пресс-службе сегодня же распечатать и зачитать перед СМИ список из десятков нелицеприятных случаев, когда самолеты ВВС и корабли ВМФ России своими действиями представляли прямую угрозу тем или иным странам-членам НАТО в течение хотя бы 5 последних лет.

То есть, говоря прямо, уж кто кто, а Москва-то точно должна молчать, когда речь заходит о военной угрозе и агрессивных намерениях.