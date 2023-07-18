По мнению экспертов и аналитиков, Россия прибегла к отправке танков советского производства на поле боя в Украине в отчаянной попытке компенсировать свои потери в артиллерии.

По данным голландского OSINT-проекта Oryx, к 31 мая Россия потеряла более 2 000 танков из 3 000 боеспособных машин, которые были на счету армии страны, когда 17 месяцев назад она вторглась на территорию Украины.

В итоге Москва все чаще выводит устаревшие советские танки Т-54, Т-55 и Т-62 со складов на передовую. Устаревшая оптика, системы наблюдения и управления огнём в сочетании с недостаточной защитой от современных противотанковых средств делают их малоэффективными на поле боя. В результате Россия в основном использует их в качестве замены самоходной артиллерии, а также заряжает их взрывчаткой и применяет в качестве машин-камикадзе.

Новости о том, что Россия воскрешает музейные танки Т-54/55 впервые появились в конце марта. Танк Т-54 появился в результате советских разработок времен Второй мировой войны и производился в 1947–1959 годах. Его модифицированная версия, Т-55, оставалась в производстве до 1979 года. Т-62, являющийся развитием Т-55, производился в 1962–1975 годах.

Разные страны, в том числе и Россия, вплоть до начала 2000-х годов модифицировали Т-62 и Т-55/54, пытаясь продлить срок их службы. Только в начале 2010-х годов российская армия сняла эти танки с вооружения, отправив их на склады с планами последующей утилизации. (moscowtimes.ru)