У США есть «достоверная информация», что россияне планируют начать вербовать заключенных в украинских тюрьмах, предлагая отправиться на фронт в обмен на помилование и денежную компенсацию, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Собеседники телеканала не уточнили, о каких украинских колониях идет речь и как именно российские рекрутеры собираются уговаривать украинских граждан воевать против своей страны.

В Вашингтоне считают, что Россия испытывает серьезную нехватку солдат для войны в Украине и ищет новые способы пополнить ряды своей армии. «Мы полагаем, что российское министерство обороны стремится набрать контрактников, в том числе путем принуждения раненых солдат к возвращению в зону боевых действий и выплаты премий призывникам, а также за счет наемников из частных военных компаний», — сказал CNN официальный представитель США.