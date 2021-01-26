Россия и США договорились продлить ДСНВ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить ДСНВ-3.

Как РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — указано в сообщении.

Также Путин поздравил Байдена с началом работы на посту и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.