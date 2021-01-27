Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

«На наших условиях, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. — На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков».

Рябков сообщил, что накануне обменялся с послом США в Москве Джоном Салливаном нотами, которые фиксируют договоренность о продлении ДСНВ на пять лет.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что принятое решение является обоюдовыгодным и единственно правильным. «У нас появляется значительный запас времени для того, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить безопасность нашего государства на длительный период вперед. Безусловно, без продления ДСНВ на пятилетний срок эта задача стала бы еще более сложной, — указал он. — Так что мы приветствуем решение администрации [Джозефа] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении».

В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков после заседания комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности, рекомендовавших одобрить ратификацию соглашения о продлении СНВ-3, заявил ТАСС, что «продление ДСНВ — это правильный шаг».

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре во вторник выразили удовлетворение этим фактом. Как сообщала пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого договора.

Вечером во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен нижней и верхней палатами парламента уже в среду.