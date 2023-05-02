США осознали, что при отсутствии более активного участия Вашингтона в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений и мирному договору, Россия и Иран всегда будут помехой для достижения результата.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сказал директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран.

В статье автора отмечается, что помимо США, роль посредника также брал на себя президент РФ Владимир Путин. Окончательное разрешение вопроса и достижение мира устранило бы необходимость в российских силах в Карабахе, которые размещены там. А именно они являются одним из главных инструментов Путина.

Армения сильно зависит от России, в частности в военной сфере, пишет М. Доран. «В Армении наличествуют по меньшей мере три важные позиции военных РФ: здесь расположена военная база, российские солдаты патрулируют ключевые участки границ Армении и полностью контролируют воздушное пространство этой страны», — говорится в статье.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел освободиться от контроля Москвы. Укрепляя прочные экономические связи с Европой, в которую страна поставляет нефть и газ, Азербайджан одновременно развил прочные оборонные связи с Турцией и Израилем. Трехстороннее сотрудничество Азербайджана с Турцией и Израилем особенно пугает Тегеран, в том числе из-за поддержки, оказываемой иранскими азербайджанцами, которые составляют по меньшей мере пятую часть населения страны, Баку.

Следовательно, Тегеран работает с Москвой и Ереваном, чтобы уравновесить турецко-израильско-азербайджанский расклад и сорвать мирные переговоры.

Косвенно этому способствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который уделял много энергии дипломатии на Южном Кавказе, причем в пользу Армении. Франция, которая является родиной для большой армянской общины, оказала давление на президента Евросовета Шарля Мишеля и оказалась вовлеченной в мирные переговоры при посредничестве ЕС. Это привело к тому, что европейское посредничество стало нелегитимным в глазах Баку.

Таким образом, Блинкен теперь признает, что американский путь — единственный жизнеспособный для того, чтобы склонить Армению к миру и, тем самым, ограничить формы сотрудничества с российско-иранским альянсом.

«Если Ереван одумается, США и их союзники смогут сотрудничать с ним и с Баку, чтобы обеспечить благополучие армян Карабаха, не полагаясь на российские войска. К, сожалению, для Блинкена многие влиятельные друзья армянской общины США такие, как сенатор Дж. Боб Менендес и конгрессмен Адам Шифф, отказываются подталкивать Ереван в этом направлении», — отмечает М. Доран и задается вопросом:» Не будут ли друзья Армении внутри Демократической партии сбивать его с толку?». И отвечает:»Будущее покажет».