Россия и Газпром «проспали» начало сланцевой революции

Окончание первой волны пандемии в Европе с отменой коронавирусного карантина не принесло облегчения Газпрому, пишет Finanz.ru. Поставки российского газа в ЕС продолжают снижаться вместе с ценами, уровень которых уже вынуждает российскую компанию продавать сырье себе в убыток, сообщает издание.

«По итогам июня средняя экспортная цена газа Газпрома опустилась до 82 долларов за тысячу кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Федеральной таможенной службы. По сравнению с маем российский газ подешевел на 12 долларов (12,7%), по сравнению с апрелем — на 37 долларов (34%), если сравнивать с началом года — в 2 раза, а относительно средней цены-2019 — в 2,6 раза», — говорится в заявлении.

О том, как Россия собирается выходить из данного положения, почему цены на газ падают, рассказал в интервью # доктор экономических наук, профессор СПбГУ, Станислав Ткаченко.

— Как сообщают в последнее время СМИ, цена российского газа достигла своего исторического минимума на европейских рынках. С чем связано такое падение цен на газ?

— Причины снижения цен на природный газ примерно те же, что и для падения цены нефти. Главная из них – долгосрочное превышение предложения над спросом. В предыдущие десятилетия инвесторы вложили в добычу нефти и природного газа сотни миллиардов долларов, и сейчас получают результат в виде роста добычи, а также увеличения предложения энергоресурсов.

Дополнительные причины, которые определяют динамику цен на российский газ на зарубежных рынках:

1) привязка цен на газ, поставляемый Россией европейским потребителям по долгосрочным контрактам, к цене нефтяных контрактов (кризис соглашения ОПЕК+ в марте-апреле 2020 года дестабилизировал рынок нефти, более чем двухкратное снижение цены нефти как главного источника энергии повлияло на цену газа в Европе);

2) пандемия коронавируса привела к рецессии во всех государствах Европы и, как следствие, снижению спроса на все источники энергии, включая природный газ;

3) быстрое развитие в странах Европейского союза альтернативных источников энергии, включая возобновляемые, толкает цены на газ (а также на нефть и уголь) вниз.

Глобальное потепление также сыграло свою заметную роль в рассматриваемом процессе: прошедшая зима 2019-2020 года оказалась самой теплой в климатической истории Европы с 1855 года! Накопленный в европейских подземных хранилищах природный газ оказался не востребован потребителями, что еще больше снизило на него цены.

При этом отмечу, что многие эксперты зафиксировали на рубеже июня-июля 2020 года смену тенденции: цена природного газа в пяти крупнейших хабах планеты (Японии и Корее, США, Нидерландах, Великобритании и в Юго-восточной Азии) стала медленно, но устойчиво расти. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать стабилизации цен на трубопроводный и сжиженный газ, а в перспективе полугода-года их постепенного роста. Этому позитивному для производителей газа процессу способствуют оживление деловой активности в мире, создание вакцины от коронавируса и перспектива завершения пандемии, а также безудержная эмиссия денег центральными банками развитых государств планеты.

— СПГ сейчас является одним и главных игроков газового рынка. С учётом появления такого гиганта, можно ли ожидать, что будет создан газовый ОПЕК?

— Действительно, развитие рынка СПГ устраняет главную причину, из-за которой на рубеже XX-XXI столетий крупнейшим государствам, добывающим природный газ, не удалось договориться о создании картеля по примеру ОПЕК. Эта причина – отсутствие единого глобального рынка газа. В эпоху трубопроводного газа такой рынок без остатка мог быть разделен на отдельные сегменты (Россия-Германия, Алжир-Франция), и взаимное влияние одного сегмента на другой выявить было практически невозможно.

СПГ устраняет данное препятствие, поскольку перевозящие СПГ танкеры не ограничены в возможности поставлять свой груз в любую точку планеты. Думаю, что в ближайшие годы усилия по созданию газового аналога ОПЕК будут возобновлены. И если прежде (в 1960-1990-е гг.) США активно препятствовали работе ОПЕК, рассматривая его как нарушающий рыночные законы картель, то теперь их отношение с административному регулированию нефтяных цен на межгосударственном уровне стало заметно более позитивным.

— Как известно сейчас американцы продавливают свой газ в Восточной Европе, вытесняя российский. В условиях, когда газ является для России важнейшим источником экспорта, можно ли ожидать ужесточения геополитического противостояния между Россией и США из-за газового рынка?

— Противостояние США и России на европейском рынке природного газа в самом разгаре. Причем силы противников примерно равны, поэтому рано говорить о том, что Москва обречена на поражение. У России имеются крупнейшие в мире газовые месторождения и инфраструктура для поставки газа европейским потребителям. Активами США являются разведанные в этой стране гигантские запасы сланцевого газа, а также помощь компаниям энергетического сектора со стороны государства (не только финансово-экономическая, но и политико-дипломатическая).

США действительно могут по вполне конкурентным ценам поставлять в Европу свой СПГ, и с течением времени доля американского газа на европейском рынке может стать очень значительной. Вашингтон с завистью смотрел в предыдущие годы за тем, как Россия нарастила свою доля на европейском рынке природного газа с 25 до более чем 40 процентов. После начала пандемии коронавируса российская доля стала стремительно снижаться под давлением поставляемого в Европу трубопроводного газа из Норвегии и Алжира, а также американского и катарского СПГ. Сейчас она составляет 35 процентов и продолжает снижаться. Как считают авторитетные эксперты, до середины 2021 года не следует ожидать того, что цена 1000 кубометров газа превысит 100 долларов на одном из крупнейших европейских хабов (в Нидерландах или Великобритании).

Российская Федерация и Газпром, как крупнейшая газовая компания страны, «проспали» начало сланцевой революции, они с большим опозданием вышли на рынок СПГ. Но сейчас в России реализуется несколько крупнейших проектов производства СПГ (Сахалин, полуостров Ямал, Балтийское побережье России), и они позволили в 2019 году экспортировать 29,3 млн тонн СПГ. Россия уже стала четвертым в мире экспортером СПГ (после Австралии, Катара и США), и к 2024 году планирует почти удвоить свои экспортные показатели по СПГ. Поэтому итог газовой войны США и России на европейском рынке пока предвидеть сложно.

Мнение руководителя Центра нефтяных исследований (ЦНИ) Ильхама Шабана:

— Во-первых, первое влияние – это климатическое. Уже второй год подряд в Европе наблюдается мягкая зима, а это означает, что меньше употребляется газ для отопления. В результате страны, которые накопили газ в своих газохранилищах, используют его уже сейчас. В результате, если в январе наблюдался рост объема поставок российского газа в Европу, то в феврале-марте наблюдался резкий спад. Уже в середине марта можно было заметить, как все деревья расцвели. То есть, свою роль сыграл климатический фактор.

Во-вторых, пандемия коронавируса тоже оказала влияние. Когда страны начали вводить карантин, почти прекратилось движение, дистанционная работа стала приоритетом, что привело к падению потребления энергии.

В-третьих, цены на газ так или иначе привязаны к ценам на нефть. Когда падают цены на нефть, автоматически падают цены и на газ. На спотовом рынке Европы газ торговался по 70 долларов за 1000 кубометров, в то время как в США газ торговался даже по 62 доллара. То есть, цены на газ определялись рыночными условиями, а не административным путем или политическими рычагами. Все регулируется экономическим законом спроса и предложения.

Но тут есть и другой момент: есть спотовые цены на газ, который продается в разных терминалах мира и доставляется танкерами, а есть цены на газ, доставляемый по трубопроводам. 40% российского газа продается по спотовым ценам, а 60% — это долгосрочные контракты по трубопроводам. То падение цен, которое было на днях – это цены на спотовых рынках на газ, который продавался на портах, ну а в целом средняя цена сейчас составляет 100 долларов за 1000 кубометров.

Нужно понимать, что в один день в один порт могут войти сразу несколько танкеров, а потребности не будет и им придется реализовать этот газ в этот день по 70 долларов. Смотрите, разве когда цены на нефть упали ниже 20 долларов, многие скважины закрылись?..

Что касается Азербайджана, то мы продаем свой газ только по трубопроводам, и вы не увидите ни единого сообщения о том, что цена на азербайджанский газ упала, и допустим, Грузия и Турция покупали наш газ за 80 долларов. Вот Армения все время хотела покупать газ у Газпрома за 150 долларов за кубометр, но покупала за 165 долларов по долгосрочным контрактам. Если взять статистику нашей таможни за последние 5 месяцев, то увидим, что средняя цена азербайджанского газа в Грузию и Турцию составила 170 долларов.