Хакеры прервали телевизионную речь президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины иранской революции.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Как передает телеканал, выступление Раиси было прервано примерно на минуту. В это время на телеэкранах появился логотип антиправительственно хакерской группы «Edalate Ali» и прозвучал лозунг: «Смерть Исламской Республике».

По информации CNN, после этого на площади Азади в Тегеране собрались митингующие, выступающие в пользу иранского правительства. Раиси в свою очередь призвал покаяться молодежь, которая требует его свержения.