Депутат Государственной думы России и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал «абсурдом» уголовную ответственность в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане за участие в войне в Украине. Видеообращение российского политика размещено на его странице в Twitter.

По словам Миронова, «необходимо этот вопрос решать на межгосударственном уровне» в связи с тем, что вышеперечисленные страны входят в ЕАЭС.

«Если русский с гражданством этих стран решит помочь своей исторической Родине и пойти на СВО, его посадят в тюрьму. Это абсурд! Мы предлагаем решить этот вопрос на межгосударственном уровне», — указано в обращении Миронова.

Между тем депутат Жогорку Кенеш Дастан Бекешев на своей странице в Twitter отметил, что Кыргызстан не обязан поощрять своих граждан участвовать в какой-либо войне. «Евразийский экономический союз не является военным союзом и мы не обязаны поощрять граждан участвовать в какой-либо войне», — написал Бекешев.

О реакции депутатов парламента Казахстана и Узбекистана к этому часу неизвестно.

Ранее правоохранительные органы трех упомянутых стран неоднократно предупреждал своих сограждан об уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории иностранных государств. За подобное действие в каждой из этих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы. (azattyq.org)