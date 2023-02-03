Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили только 20% атак Вооруженных сил Украины с помощью ракет и дронов в приграничных областях: Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской, — подсчитали журналисты «Новой газеты. Европа».

Сильнее всего от бомбежек со стороны Украины пострадала Белгородская область, в которой атакам за 11 месяцев войны подверглось более 50 населенных пунктов. Город Шебекино с населением 40 тыс. человек и его округ попали под обстрелы минимум 27 раз.

Курскую область обстреляли с начала войны 100 раз, причем три удара были по самому Курску. Брянская область попала под обстрелы 39 раз. Только за текущую зиму второй по населению город области Клинцы бомбили четыре раза.

По Крыму ВСУ били как минимум 36 раз. В большинстве случаев целями ударов становились военные объекты в Севастополе, включая корабли Черноморского флота.

Новым испытанием для российских систем ПВО станут американские ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) дальностью 150 км, с помощью которых Украина сможет наносить удары по Крыму. До этого США поставляли Киеву только снаряды, способные поражать цели на расстоянии не более 80 км. (moscowtimes.ru)