Российский Восточный проект: полувековое правление Асадов…

«Восток – дело тонкое» — вроде так говорил товарищ Сухов в кинофильме «Белое солнце пустыни». Но, думаем, тонкости следует искать чуть в другой плоскости.

Наверное, наш довольно внимательный читатель помнит еще одну весьма интересную деталь из этого, уже ставшего классикой, фильма: помните, чиновник царской таможни вместе с красноармейцем Суховым воюет против басмачей и их главаря Абдуллы и даже погибает в этом бою.

По всей видимости, этой довольно тонкой деталью авторы известного фильма попытались намекнуть на то, что, несмотря на то, какая власть существует в России, и кто правит ею — монархисты или большевики — у России есть свои незыблемые интересы, особенно, на Востоке…

Интересно, что так продолжается и по сей день. В этом мы наглядно убедились, прочитав на днях довольно большую и весьма интересную статью про Сирию, о режиме Асадов, о той роли, которую сыграла советская и путинская Россия с самого начала, т.е. с момента образования сирийской республики…

Думаем, нет особой необходимости повторять всем известные и очевидные факты: да, отец Башара Асада — Хафиз Асад был «человеком Москвы».

Неслучайно, что первое военное присутствие России в Сирии установилось именно при отце президента Башара. Тут заметим, что Хафиз Асад почти тридцать лет правил Сирией, но в режиме чрезвычайного положения! Не наступила политическая оттепель и при сыне – Башаре Асаде, который в 2000 году заменил своего отца на посту президента Сирии.

Российские авторы-эксперты отмечают весьма интересную деталь: в 2000 году Башару было 36 лет, стать президентом он мог только в 40 лет, поэтому «парламент» Сирии сделал специальную поправку в «конституцию», чтобы сын их вождя – Хафиза Асада смог стать президентом страны…

Да, такова краткая история политической династии Асадов. Тут надо добавить еще одно обстоятельство, при отце, т.е. при старшем Асаде, в стране не было политических катаклизмов: Хафиз Асад своей «железной рукой», с помощью чрезвычайного режима, с подсказки многочисленных российских экспертов и консультантов, которые были представлены почти на всех звеньях и вертикалях правительственной лестницы, смог удержать страну в управляемых пределах…

Тяжесть авторитарного режима и наказание за него пришлось нести сыну: и за себя, и за отца. Поэтому теперь можно однозначно сказать, что слово Сирия ассоциируется со словом ад: страна полностью разрушена, в гражданской войне погибли сотни тысяч людей, полностью парализована политическая и экономическая архитектура страны.

Да, из-за пандемии коронавируса сирийский вопрос временно отошел на второй план, но он еще не решен, мало того, нет конкретных заявлений, когда же будет поставлена точка в этом вопросе? Даже встреча «сирийской тройки» (Турция, Иран и Россия), которая состоялась первого июля оставила без ответов подобные вопросы…

Да, российские эксперты-политологи могут похвастаться тем, что их страна вновь изменила направление процессов в этой стране.

Но, если быть более точным и, самое главное, правдивым, надо заметить одно: России удалось спасти Башара, который был уже на грани политического и даже физического небытия.

Благодаря России Башар смог остаться на плаву, мало того, теперь и другие страны, особенно США, не так часто вспоминают Башара в отличие от тех времен, когда их первым и основным требованием была его отставка…

Но очень хочется спросить: долго ли в Кремле будут заниматься политической реанимацией таких диктаторов, как Асад, Мадуро и др.?

Дружить со свободными нациями или же демонстративно поддерживать угнетающих их диктаторов или авторитарных лидеров – рано или поздно и кремлевским стратегам, геополитикам придется ответить на этот вопрос, потому что в мире уже наблюдаются контуры очередной глобальной демократической волны, которая требует не только от живых, но даже от уже ставших историей политических лидеров большей чистоты, искренности и последовательности.

В принципе, давно ожидалось, что рано или поздно так и будет, потому что уже почти нет разницы между политическими идеологиями, все говорят о свободе, о свободной социальной и экономической жизни, и на первый план выходят чисто этические принципы – люди требуют от политиков чистых рук и совпадения их слов — заявлений с их же делами…