Российский президент во время видеоконференции заявил, что коронавирус отступает

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», где заявил, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 отступает. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что помощь волонтеров поспособствовала улучшению эпидемиологической ситуации.

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что они за время пандемии смогли оказать помощь более чем трем млн российских граждан.

Кроме того, Путин добавил, что 1,8 млрд руб. было собрано для оказания помощи нуждающимся крупнейшими корпорациями.