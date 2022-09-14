Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Игорь Ховаев в сентябре посетит Баку и Ереван для дальнейшей работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Его слова приводят российские СМИ.

«Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность», — сказал российский дипломат.

Гончар отметил, что на Ховаева были возложены функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы придать этим усилиям предметный и системный характер. В этих целях Ховаев регулярно контактирует с представителями обеих стран.

По словам Гончара, в настоящее время Азербайджан и Армения находятся лишь в самом начале пути примирения: «Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон».