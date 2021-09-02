На днях состоялся визит нового главы МИД Армении в Москву. Встреча прошла, как и ожидалось, в дружеской обстановке, несмотря на то, что Мирзоян раньше был активным участником антироссийскийх митингов в Ереване. Тем не менее, этого решили не замечать в Кремле, а может и заметили, но просто не показали виду.

Об итогах визита Мирзояна в Москву и чего стоит ожидать в ближайшее время в Карабахском направлении, рассказал в интервью # политолог Олег Кузнецов.

— На днях состоялся визит нового главы МИД Армении в Москву. Хотя встреча носила ознакомительный характер, Мирзоян не упустил возможности вновь выступить с обвинениями в адрес Азербайджана. Как вы считаете, чего Армения пытается добиться, обостряя риторику на встрече с главой МИД России?

— Отвечу вопросом на вопрос, хотя это и невежливо: а что другое министру иностранных дел Армении в реалиях дня сегодняшнего остается делать? Во внешней политике (в духе Александра Зиновьева) — одни «зияющие высоты», во внутренней политике — турбулентность, пришедшая на смену полугодовому хаосу. Армении, собственно, хвалиться-то особо нечем, вот и приходится делать хорошую мину при плохой игре.

В данном контексте хочется отметить не сам факт того визита, который сам по себе мало чем примечателен, разве что только актуален непосредственно для Азербайджана, как антагониста Армении, а события, ему сопутствующие. Не знаю, почему об этом не говорит азербайджанская пресса, но приезд в Москву Арарата Мирзояна стал поводом для сбора в российской столице всех лидеров и финансовых тузов армянских общин в регионах страны.

По сути, под эгидой встречи Лаврова и Мирзояна в Москве состоялся всероссийский смотр возможностей армянской диаспоры, а это значит, что сразу же после выборов в Государственную Думу на всех ее вновь избранных депутатов начнет оказываться самое серьезное эмоциональное и финансовое лоббистское влияние, естественно, в интересах Армении и против Азербайджана.

Параллельно с этим следует ожидать всплеска антиазербайджанской риторики в российской прессе, проплаченного на деньги армянской диаспоры, чему Азербайджан может противопоставить не свои информационные ресурсы, которые у него сравнительно ограничены и примитивны, а только военную мощь — какую-нибудь крайне успешную локальную военную операцию типа возвращения под свой контроль экславов на территории Армении, успех которой нельзя будет не заметить или проигнорировать. Только это сегодня может противопоставить официальный Баку новой информационной волне в поддержку Еревана, которую начали разгонять уже сегодня, а ее пик придется, как мне представляется, на середину октября.

Так что все заявления Арарата Мирзояна в Москве — это своего рода «проба голоса», своеобразная распевка перед новой мощной антиазербайджанской арией, исполнение которой начнется ближе к концу сентября.

— Сейчас ситуация в регионе Южного Кавказа вновь обостряется. Какова вероятность новой эскалации между Арменией и Азербайджаном?

— Мне не понятно, что вы в данном случае подразумеваете под словом «эскалация». Обычно этим термином обозначают усиление какого-то политического процесса. Если вы меня спрашиваете о возможности перехода сторон армяно-азербайджанского вооруженного конфликта от заурядных перестрелок к общевойсковым боям, то лично я оцениваю ее как очень высоко вероятную. Более того, как показывает практика, осень на Южном Кавказе — это самое благоприятное время для краткосрочных военных действий, так как выпадение снега в горах прекратит их естественным образом.

Это самое подходящее время для проведения войсковой операции азербайджанской армии для установления линии потенциальной государственной границы с Арменией, которую нельзя будет физически изменить аж до мая, а к тому времени все словесные аргументы будут исчерпаны, а военных как-то не предвидится.

У Азербайджана, насколько я понимаю, сегодня более чем достаточно военных сил и ресурсов, чтобы не только установить линию государственной границы, но и в случае необходимости захватить Ереван. Понятно, что последний вариант исключен принципиально, но факт остается фактом. Все материальные предпосылки и условия для начала нового витка военных действий между Арменией и Азербайджаном объективно есть, но их реализацию на практике может остановить политическая воля или целесообразность, проявленная официальным Баку. Других объективных факторов, которые смогут предотвратить сползание ситуации в очередной вооруженный конфликт, лично я не вижу.

— Считаете ли вы, что армянская сторона тянет время в надежде на что-то, но на что?

— У Армении сейчас реально нет ни одного шанса, чтобы кардинально изменить ситуацию в свою пользу, и чем дальше состояние подвешенности ситуации будет продолжаться, тем хуже будет перспектива для ее населения и государственности. Трезвомыслящее большинство армян как внутри страны, так и в диаспоре прекрасно понимают это. Осознавая свою обреченность перед лицом Азербайджана в долгосрочной перспективе, они тем не менее надеются на чудо, как это часто бывает у людей с преимущественно религиозно-мистическим складом психики, а армяне относятся именно к их числу.

Впрочем, безответная вера в лучшее всегда присуща абсолютно всем людям, независимо от национальности и вероисповедания, поэтому надежда на благосклонную судьбу или фатум, как говорили об этом древние греки, была, есть и будет. Будучи материалистом и марксистом, я не вижу ни одной объективной причины, которая дает Армении шанс на будущее, если в процесс не вмешается нечто сверхъестественное или непредвиденное. Вот на это «нечто» сегодня армяне и уповают, хотя все более или менее материально обеспеченные и трезвомыслящие организованно бегут из страны, и этот процесс депопуляции уже стал необратимым, и я не вижу чего-либо, что обратит его вспять.