Ситуация в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией остается напряженной. Стороны каждый день стреляют и иногда это происходит не без потерь. Азербайджанская сторона настаивает на делимитации и демаркации границ, а армянская сторона приглашает Россию на защиту своих границ с Азербайджаном.

О том, что происходит в регионе, какие процессы будут развиваться дальше на армяно-азербайджанской границе, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Недавно состоялись визиты генсека ОДКБ в Армению и министра обороны Армении в Москву. К чему приведут эти визиты? Как вы оцениваете их итоги?

— Вы сами прекрасно видите результаты этих визитов — военная авиация Азербайджана нанесла точечные удары по позициям армянских войск в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Это был достойный ответ официального Баку на попытки «вернуться в СССР», как об этом заявлял генерал Рустам Мурадов на встрече с представителями армянской общины Карабаха в ноябре прошлого года. Военно-политическое руководство Азербайджана вполне недвусмысленно показало, что далее не потерпит срыва исполнения условий Соглашения от 10 ноября 2020 года по Карабаху ни со стороны Армении, ни со стороны поддерживающей ее России.

Баку Еревану и Кремлю дал четко понять, что российский воинский контингент не является хозяином на части контролируемой им территории, он там только гость, и день ото дня все более нежеланный. Пока началось с демонстрационного авианалета явно без намерения массово уничтожить живую силу и боевую технику армянской армии, но если этот шаг не отрезвит Ереван, то я не исключаю возможности в определенном будущем ударов с применением ракетных систем залпового огня типа «Смерч» и «Ураган», а также тяжелой ствольной артиллерии типа Д-30 и беспилотников собственного и турецкого производства для целенаправленного уничтожения мест дислокации подразделений армянской армии в Карабахе с нанесением им максимального урона без причинения значительного ущерба гражданской инфраструктуре. И тогда российские миротворцы будут охранять в Карабахе новые армянские военные кладбища и свалки оружейного металлолома.

— В своих последних выступлениях Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с Ильхамом Алиевым и вести переговоры. Можно ли считать, что Армения готова к подписанию мирного соглашения?

— Я уже не раз говорил о том, в том числе и вашему изданию, что подписание мирного соглашения на условии Азербайджана о признании бывших административных границ между Азербайджанской ССР и Армянской ССР в качестве государственных по картам 1975 года для Армении является категорически неприемлемым вариантом. Причем не в силу политических, а в силу конституционно-правовых причин. Конституционное (государственное) законодательство Армении сконструировано таким образом, что Карабах является де-юре частью этой страны, и отказ от него без изменения конституционных основ современной Армении невозможен в принципе.

Поэтому вновь обретший полномочия премьер-министр Никол Пашинян прежде чем начинать мирные переговоры с Азербайджаном должен будет провести в своей стране референдум об отказе от Карабаха и других территорий, вошедших в состав Армении в 1990-е годы, и получить согласие всего народа. Без этого не будет иметь юридических полномочий подписать мирный договор с Азербайджаном на указанных выше условиях. Альтернатива референдуму — война и подписание после поражения Армении акта о капитуляции, в котором будут закреплены все те же условия.

Как мне кажется, для Пашиняна гораздо легче начать и проиграть новую войну, чтобы поставить армян перед фактом поражения, капитуляции и утраты территорий и амбиций, чем проводить референдум и вести долгую и кропотливую разъяснительную работу с населением, давая карты в руки внутренней пророссийской и прокремлевской оппозиции. Поэтому Пашинян делает все для того, чтобы спровоцировать войну, отдать все то, что все равно так или иначе придется отдать, а потом уже, освободившись от контроля Кремля, начинать переговоры с официальным Баку о мире и границе.

— Одним из основополагающих проблем между Баку и Ереваном является процесс демаркации и делимитации. Вы бывший офицер в приграничной службе РФ, как считаете, насколько вероятно, что Россия возьмет всю приграничную зону Азербайджана и Армении под свой контроль, и во сколько это ей обойдется?

— Россия никогда не пойдет на этот шаг, по крайней мере до тех пор, пока между Азербайджаном и Арменией не будет подписан договор о государственной границе. Для России это будет равносильно вступлению в войну на стороне Армении со всеми вытекающими из этого военно-политическими последствиями. Армения как государственное образование абсолютно нежизнеспособно и бесконечно поддерживать ее физическое бытие в окружении стран, которые считают ее своим врагом, невозможно.

Еще 20-30 лет, и Армения исчезнет с политической карты мира, так как самим армянам их страна не нужна. Вместе со смертью Армении умрет и российское политическое присутствие на Кавказе. И никакие контингенты пограничников противодействовать этому не смогут. В Зангезуре плотность населения сейчас составляет 5 человек на квадратный километр, а с такими демографическими показателями Армения никогда не удержит за собой этот регион, богатый рудными полезными ископаемыми, даже если его отдаст под контроль пограничных органов ФСБ России.

Мне как гражданину России больно осознавать эту вполне очевидную перспективу, и Кремлю уже сейчас нужно переориентироваться в поиске для себя нового союзника в регионе, каким может быть Азербайджан, а для этого нужно сдать Армению ему для исторического возмездия. Если это не сделать сейчас осознанно и добровольно, то это все равно случится в среднесрочной перспективе, но последствия этого для Кремля будут фатальными и необратимыми.