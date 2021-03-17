Российский газ в Армению будет временно поставляться по территории Азербайджана

SOCAR и «Газпром экспорт» подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа.

Как сообщает на российские СМИ, это позволит продолжить поставки газа потребителям в Армении (через территорию Азербайджана — ред.) во время проведения плановых ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ — Закавказье.

Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трех недель. По их завершении газ будет транспортироваться по прежнему маршруту.

Как сообщили в SOCAR, на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы.

«В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о временном транзите своего природного газа из Азербайджана в Грузию», — отметил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, транспортировка газа начнется сегодня.(АПА)