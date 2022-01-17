Уже все, наверное, успели выразить свое позитивное отношение к тому, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по вопросу урегулирования армяно-турецких отношений — заместителя спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и турецкого дипломата Сердара Кылыча.

В МИД Армении сообщили, что в ходе первой встречи, прошедшей в конструктивной атмосфере, спецпредставители обменялись предварительными мнениями относительно процесса урегулирования посредством армяно-турецкого диалога. «Стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полное урегулирование без предварительных условий», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Турции также выступило с заявлением, в котором, в частности, говорится: «В ходе первой встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, спецпредставители обменялись предварительными мнениями о процессе урегулирования — путем диалога Турция-Армения. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью достижения полного урегулирования».

Как видно из заявлений, распространенных внешнеполитическими ведомствами двух стран, их содержание идентично. И что особо примечательно — в обоих сообщениях четко указано, что процесс полной нормализации армяно-турецких отношений основан на принципе продолжения диалога без предварительных условий.

Напомним, именно этого принципа сторонам не удавалось достичь при всех прежних попытках приступить к нормализации отношений. Ереван неизменно скатывался к требованиям, чтобы современная Турция официально признала «геноцид армян в 1915 году» и взяла на себя ответственность за преодоление его последствий, в частности, выплату финансовых компенсаций потомкам его жертв. Анкара, в свою очередь, требовала от Армении отказаться от территориальных притязаний на восточные регионы Турции, зафиксированные в официальных документах РА, а также вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана.

На сей день из всех этих предварительных условий выполнен только последний пункт, да и то частично. Тем не менее, именно этот факт стал толчком к началу процесса нормализации.

Самые очевидные ожидания сторон заключаются в установлении дипломатических отношений и открытии армяно-турецкой границы.

По сути, распространение одинаковых сообщений руководствами двух стран свидетельствует о наличии взаимопонимания по продолжению переговоров без предварительных условий, что является позитивным стартом для конструктивных дискуссий в будущем.

Весь вопрос в том, позволят ли армянское общество и многочисленная зарубежная диаспора правительству Пашиняна добиться успехов на этом пути? Ведь для многих из них тема «геноцида» — это просто идефикс, без которой они не мыслят себе ни прошлого Армении, ни ее будущего. Возможна ли такая всеобъемлющая волна протестов, которая просто разрушит начавшийся диалог? На эти вопросы # отвечают российские эксперты:

Константин Тасиц, российский эксперт по Южному Кавказу:

— В армянском обществе нет консенсуса по поводу нормализации отношений с Турцией. Часть граждан Армении, которые поддерживают курс нынешнего правительства, полагают, что преодоление исторической вражды и восстановление дипломатических отношений с Анкарой обеспечат мир в регионе, откроют перед Ереваном новые экономические возможности, прежде всего сняв многолетнюю транспортную блокаду. В то же время, по мнению другой части общества, представленной особенно сильно в оппозиции и диаспоре, в нынешней ситуации активизация связей с Турцией грозит резким усилением её влияния и новыми вызовами национальной безопасности Армении.

Протесты против армяно-турецкой нормализации возможны в том случае, если правительство Пашиняна пойдет на неоправданные уступки по болезненным для армянского общества вопросам. Однако пока Ереван действует аккуратно и продвигается небольшими шажками, стремясь к урегулированию без предварительных условий.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Прежде всего я хотел бы отметить, что в очередной раз именно столица России Москва, что говорит о масштабной работе руководства и дипломатов нашей страны- стала трибуной для столь важных заявлений представителей иных государств. Именно миротворческий потенциал России позволил организовать встречу представителей ранее непримиримых врагов — Турции и Армении, на которой был задан чёткий вектор на будущее примирение.

Я согласен с тем, что Армения выполнила, правда, не полно, но один пункт — это вывод войск из Азербайджана, и то в результате поражения в войне. Так что, его можно не считать и, на мой взгляд, не стоит пока обольщаться двухсторонним заявлением о намерениях. Мы это уже не раз проходили в других ситуациях, когда Ереван сначала делает шаг вперёд, а потом два назад.

Но сейчас совсем иная ситуация. На кону стоит выживание Армении, которая своими поступками сама загнала себя в угол. И в данном случае, на мой взгляд, Москва поспособствует и кардинальной смене вектора армянского мышления в плане признания Турцией «геноцида армян». Этот столетний фетиш действительно является краеугольным камнем отношений между Турцией и Арменией, и здесь нужно действовать поступательно. Прежде всего, армянам нужно создать специальную комиссию, которая не на основе слухов, а на основе документов в турецких архивах, которые до сих отказывались изучать, может заново сформировать общественное мнение. Я почему-то убеждён, что истинная правда о том времени станет весьма горькой для армян, которые были убеждены в том, что в отношении нации был совершён якобы геноцид. Не хочу вызвать резкую критику, но тема именно геноцида стала активно муссироваться после признания холокоста, когда евреи стали получать выплаты от Германии за то, что творили её сограждане в войсках Третьего рейха.

Но в данном случае планы намеренного уничтожения еврейского народа были официальным лозунгом фашистов. И все зверства доказаны. А в случае турецко-армянских отношений начала ХХ века очень много именно мифов. То сначала 50 тысяч погибло армян, то сто тысяч, а в итоге уже предъявлялось полтора миллиона. Откуда такие безумные цифры? Очевидно, что они сфальсифицированы для достижения поставленных кем-то задач. Двадцатый век был веком крушения империй, веком взаимного предательства, и я бы на месте тех же армян просто принял как данность, что трагическое прошлое для многих народов нужно помнить, но не спекулировать этим. Более того, делать выводы из произошедшего, чтобы не случилось других трагедий.

У турок тоже много претензий к армянским дашнакам, которые заходили в турецкие села и города, где были одни женщины, дети и старики, и уничтожали их под корень. Это ли не зверство?

Несомненно, можно ожидать волнений армянского общества в случае отказа правительства Армении от лоббирования темы геноцида. Но постепенное разрушение мифов, пусть даже это будет очень больно для народной памяти, которая была намеренно сформирована – может, безусловно, растопить лед между народами. Однако это произойдёт только тогда, когда именно политики Еревана решат покончить с темой «геноцида», обосновав это официальными доводами.