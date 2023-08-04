Сегодня с утра информационное пространство Азербайджана и, наверное, Армении тоже, сотрясают сообщения о заявлении директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара о том, что якобы Баку и Ереван «не готовы заключать мирный договор на любых условиях», и «предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы». Такое категоричное мнение российский дипломат выразил в интервью ТАСС.

«Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти решения по ряду сложных тем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами.

В число сложных проблем, требующих «развязки», по его мнению, относятся «вопросы обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Карабаха в рамках правового поля Азербайджана».

При этом он сослался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, и заявил о «востребованности» «механизма международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана».

И не преминул подчеркнуть, что Россия оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора, и напомнить о Трехстороннем соглашении, подписанном руководителями России, Азербайджана и Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года по итогам Второй Карабахской войны. «Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел», — указал он, комментируя нынешние договоренности между сторонами.

Заявление, скажем, вызывает неоднозначную реакцию даже у далеких от политики читателей. Каждое предложение этого заявления требует глубокого осмысления, отдельного анализа и комментария.

Итак:

— Баку и Ереван «не готовы заключать мирный договор на любых условиях», и «предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы».

А на каком конкретном основании российский дипломат говорит о неготовности сторон к подписанию мирного договора? Это мнение российского МИД или такие заявления исходили из Баку и Еревана? Насколько известно широкой общественности, главы и Азербайджана, и Армении неоднократно демонстрировали как готовность к самим переговорам, так и к подписанию документов. И если даже на этом этапе возникли какие-то проблемы, то озвучивать и решать их должны они сами, и насколько известно, стороны не делегировали эту функцию России.

— Далее, он ссылается на «сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира», но считает, что они не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия».

То есть, представителя российского МИД надо так понимать: мало ли что говорят в Баку и Ереване, нам виднее, они не готовы к подписанию мира на любых условиях. При этом, естественно, непонятно о каких таких условиях идет речь.

— Следующее: оказывается, господин Гончар очень обеспокоен «вопросами обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Карабаха в рамках правового поля Азербайджана».

Ну это совсем не укладывается ни в какую логику. Потому как, если бы Азербайджан не гарантировал своему армянскому населению безопасность и соблюдение прав, то и самого переговорного процесса не было бы, и о готовности к подписанию соглашения речь не шла. Да и сам президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что армянское население Карабахского региона будет обладать теми же правами, что и остальные граждане Азербайджана. Наконец, и европейские, и американские участники переговорного процесса держат этот вопрос в поле зрения в ходе переговорного процесса. И конкретным примером приверженности Азербайджана к соблюдению гуманитарного права можно считать обхождение с арестованным недавно военным преступником Вагифом Хачатуряном, предоставление ему хороших условий содержания, квалифицированной медицинской помощи, встречи с омбудсменом, создание возможности связаться с семьей.

— Что же касается оказания Россией «активного содействия сторонам в подготовке мирного договора» и напоминания о Трехстороннем соглашении, то:

Не стоит даже утруждать себя поиском и совпадением дат встреч официальных лиц Азербайджана и Армении при участии российской стороны с аналогичными встречами в Брюсселе или в США. До или после каждой встречи с западными партнерами официальная Москва или присылает того или иного своего представителя в эти республики, или же «приглашает» участников переговорного процесса к себе. И каждый раз России удается создать препоны на пути продвижения переговорного процесса.

Именно Россия на протяжении многих лет торпедировала переговорный процесс, и каждый раз, когда стороны конфликта оказывались близки к урегулированию, прибегала к разного рода провокациям, чтобы не дай Бог не позволить воцариться миру на Южном Кавказе. Такая политика заложена в самой генной инженерии не желающего отказываться от своих имперских притязаний государства российского, причем даже в такой критический для себя исторический момент, как грядущее поражение в развязанной им на территории Украины Третьей мировой войне, оно об этом не забывает. По факту, руководство РФ демонстрирует неготовность после Украины терять свое влияние и на южно-кавказские республики.

Кстати, напомним, что русских и в Украине права населения волновали, причем не только их сородичей, но даже самих украинцев – пришли якобы спасать их от бандеровцев и нацистов, а по факту расстреливали, пытали и насиловали. А у нас-то кого и от кого будут защищать, когда сам президент страны выступает гарантом прав своего населения.

Короче, досточтимые россияне, «Katholischer als der Papst sein» — как говорил канцлер Германии Бисмарк, нельзя «быть большим католиком, чем Папа римский»…