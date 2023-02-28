Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Об этом сообщает ТАСС.

28 февраля в Абу-Даби делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — один, воздержались — шесть.

Решение о переходе ФШР в Азию было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.