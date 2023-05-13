Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 13 мая атаковали Хмельницкую область. В результате атаки ранения получили пять человек.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в результате ночной атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.

«Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится вне населенных пунктов. Прямой угрозы населению, жилым или промышленным зданиям не было. От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь», — сказал Тюрин.