В Мариуполе российские войска возобновили штурм завода «Азовсталь». По данным украинского Генштаба при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они прорываются на территорию комбината. Периметр, который занимают украинские военные, сокращается.

На кадрах трансляции агентства Reuters с территории комбината видно перемещение бронехники с буквой Z.

Штурм «Азовстали» продолжается третьи сутки, несмотря на российские заявления о том, что завод намерены лишь заблокировать. Такой приказ ранее давал президент России Владимир Путин.

О том, что завод штурмует российская армия, сообщает и разведка Великобритании. По её данным, сопротивление защитников «Азовстали» приводит к увеличению потерь россиян и срывает их планы на юге Донбасса. Попытки завладеть комбинатом и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики.

Представители полка «Азов», которые больше двух месяцев держат оборону на заводе, в очередной раз обвинили российские власти в нарушении обещаний и в очередной раз обратились к международному сообществу за помощью в эвакуации мирных жителей. Они так же попросили президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вывезти раненых бойцов. Ранее украинские военные также призывали мировых политиков помочь в организации коридора для вывода военных. (svoboda.org)