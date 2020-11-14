Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

Бронетехника Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стала отличной мишенью для высокотехнологичных азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет «Звезда».

«Современные танки в некотором смысле более уязвимы, нежели бронетехника Второй мировой, поскольку возросли число и характер угроз. Только что закончившаяся война в Нагорном Карабахе это с успехом продемонстрировала», — признает еженедельник.

Согласно изданию, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «сделает соответствующие выводы по итогам этой войны».

В частности, отмечается, что на российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ планируется установить комплекс активной защиты «Арена-М» и дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам. Также «повысить живучесть машин на поле боя планируется за счет установки систем электромагнитной защиты и автономной автоматической системы противопожарной защиты многократного действия».

В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, заявил, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками. «В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники», — признал специалист.

В том же месяце The National İnterest написал, что уничтожение большого количества боевых машин в ходе военных действий в непризнанной НКР связано с недостаточной тактический подготовкой сторон конфликта, а также отсутствием у них противовоздушной обороны (ПВО), которая бы обеспечивала адекватное прикрытие, в частности, танкам.