Сотрудники ФСБ и Росгвардии, работающие в захваченных районах Украины, в большинстве своем выступают против проведения референдумов о присоединении к России, пишет «Медуза» со ссылкой на трех близких к Кремлю источников.
По информации собеседников издания, российские силовики считают голосование «лишней тратой сил и средств». Поддерживают ли они идею включить оккупированные земли в состав РФ, в тексте не уточняется.
На организации плебисцита якобы в первую очередь настаивает замглавы администрации президента Сергей Кириенко, нынешний кремлевский «куратор Донбасса», который с помощью референдумов хочет доказать Путину свою эффективность.
Один из источников «Медузы» отмечает, что через новые пророссийские власти в захваченных регионах Украины Кириенко «посылает сигналы, что все с технической стороны готово к присоединению, вопрос только с выходом на границы Донецкой области». По данным украинской стороны, россиянам удалось захватить только 55% региона.
7 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал провести референдумы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях Украины в День народного единства, 4 ноября. Собеседники «Медузы» уточнили, что эта дата была согласована в Кремле как «единый дедлайн». Однако в будущем она может измениться в зависимости от ситуации на фронте.
Накануне, 8 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов выступил за отказ от плебисцитов на захваченных территориях, назвав это логичным и обоснованным. По его словам, референдум на полуострове был легальным, но его результаты все равно почти никто не признал.