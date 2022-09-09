Сотрудники ФСБ и Росгвардии, работающие в захваченных районах Украины, в большинстве своем выступают против проведения референдумов о присоединении к России, пишет «Медуза» со ссылкой на трех близких к Кремлю источников.

По информации собеседников издания, российские силовики считают голосование «лишней тратой сил и средств». Поддерживают ли они идею включить оккупированные земли в состав РФ, в тексте не уточняется.

На организации плебисцита якобы в первую очередь настаивает замглавы администрации президента Сергей Кириенко, нынешний кремлевский «куратор Донбасса», который с помощью референдумов хочет доказать Путину свою эффективность.

Один из источников «Медузы» отмечает, что через новые пророссийские власти в захваченных регионах Украины Кириенко «посылает сигналы, что все с технической стороны готово к присоединению, вопрос только с выходом на границы Донецкой области». По данным украинской стороны, россиянам удалось захватить только 55% региона.