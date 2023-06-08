Россия случайно сбила над Крымом собственный беспилотник иранского производства, пишет Newsweek.

О том, что в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был «заглушен и посажен» украинский беспилотник, 6 июня сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не было. Он также опубликовал фотографию сбитого дрона.

Пост растиражировали Z-каналы. Также в Сети появилось видео поражения беспилотника. Однако позже выяснилось, что упавшим дроном оказался поставленный Ираном разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6. Такие Россия применяет в войне против Украины.