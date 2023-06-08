Россия случайно сбила над Крымом собственный беспилотник иранского производства, пишет Newsweek.
О том, что в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был «заглушен и посажен» украинский беспилотник, 6 июня сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не было. Он также опубликовал фотографию сбитого дрона.
Пост растиражировали Z-каналы. Также в Сети появилось видео поражения беспилотника. Однако позже выяснилось, что упавшим дроном оказался поставленный Ираном разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6. Такие Россия применяет в войне против Украины.
То, что это именно иранский беспилотник, можно определить по характерным частям крыльев и шасси, написал канал «Военный осведомитель». «Дрон загорелся уже в воздухе, что говорит о его поражении зенитными системами. Из-за первоначальной информации о якобы сбитии украинского БПЛА можно предположить, что Mohajer-6 все-таки пал жертвой дружественного огня», — добавили там.
Блогеры также обратили внимание, что беспилотник летел без боеприпаса, что «говорит либо о его разведывательной задаче, либо о возвращении с боевого вылета с уже израсходованными средствами поражения».
Инцидент прокомментировал и советник министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, похвалив российские силы ПВО за «хорошую работу». (moscowtimes.ru)