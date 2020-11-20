Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», — сказал Шойгу в пятницу на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, отметил Шойгу. Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники.