Российские миротворцы продолжат встречи с армянскими сепаратистами – испанский военный эксперт

Сегодня по-прежнему остаются волнующими для азербайджанской общественности вопросы, связанные с российскими миротворцами в Карабахе. Учитывая, что, как пишут армянские СМИ, 11 января должна состояться встреча между президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, то вполне закономерно возникают вопросы о ее повестке. Возможно ли, что Москва попытается подсластить для Армении горькую пилюлю? Есть ли у России интерес к изменению сложившейся ситуации? Какие шаги будут дальше предприниматься со стороны российских миротворцев?

На эти и другие вопросы # отвечает испанский военный эксперт, докторант стратегических исследований Universidad Nacional de Educación a Distancia (Мадрид) Гильермо Пулидо.

— Синьор Пулидо, как по вашему мнению, возможно ли со стороны России какое-то давление на Азербайджан в вопросе дальнейшей судьбы Карабаха и карабахских армян? И к чему нужны новые обсуждения, ведь в прежнем соглашении все основные пункты прописаны?

— Россия стремится сохранить нынешний статус-кво с развернутыми миротворческими силами. Я не думаю, что она заинтересована в пересмотре условий прекращения огня в ущерб Азербайджану, чтобы не оттолкнуть от себя Алиева, который доверился Путину и российским миротворческим силам для прекращении войны.

Россия заинтересована в том, чтобы быть доминирующей военной державой в регионе, поэтому она останется приверженной своим миротворческим принципам и действующему соглашению о прекращении огня, чтобы не дать Турции воспользоваться ситуацией для получения дополнительных позиций в регионе.

— В таком случае, могут ли российские миротворцы начать выдачу Азербайджану лиц армянской национальности, на которых открыты уголовные дела?

— Учитывая, что это чрезвычайно чувствительный вопрос для Армении, как и вопрос репараций, Россия не может решительно поддержать Баку в вопросе экстрадиции, чтобы не изменить благоприятное мнение в Армении по отношению к себе.

— Путин заявляет прямым текстом, что Карабах – это Азербайджан, а глава российских миротворцев проводит встречи с главой сепаратистов, да еще и под флагом «НКР». Не кажется ли вам это, мягко говоря, странным?

— В настоящее время российские миротворцы активно взаимодействуют с различными сторонами конфликта, но «НКР» не является государством, признанным Россией. Российское командование на местах оценит и порекомендует своему начальству целесообразность прямого контакта с «НКР» и ее вооруженными формированиями для предотвращения инцидентов. Поэтому вполне вероятно, что, наконец, официально или неофициально эти контакты будут продолжаться, даже если они не устраивают Баку.

— Примечательно, что если встреча в Москве состоится, то произойдет она накануне окончательного срока, когда карабахские армяне должны сложить оружие. Каков ваш прогноз по итогам встречи? И вокруг чего будут вестись основные торги, которые, как всем понятно, будут ожесточенными?

— Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Армении, трудно уверенно прогнозировать развитие событий с минимальным уровнем определенности. Торг, вероятно, будет идти вокруг лачинского коридора, баз турецких наблюдательных сил, возможно, изменения границ демилитаризованных зон или запрета присутствия в зоне конфликта тяжелой военной техники, положения двух деревень на юге Карабаха, контролируемого Азербайджаном, где все еще остается армянский вооруженный контингент.

Заур Мехтиев, специально для «Зеркало»