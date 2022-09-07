Командиры российских оккупационных войск столкнулись с дилеммой из-за контратак Вооруженных сил Украины на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

«В течение последних 24 часов на трех фронтах произошли тяжелые бои: на севере, возле Харькова; на востоке на Донбассе; и на юге в Херсонской области. Намечены основные усилия России, вероятно, касающиеся наступления на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой относительно того, разворачивать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от постоянных украинских атак на юге», — говорится в сообщении.

«Многочисленные одновременные угрозы, размах которых распространяется вдоль 500 км, проверят способность России координировать операционное построение и перераспределять ресурсы между многочисленными группировками сил», — отмечают в разведке.

«Ранее в войне неспособность России сделать это было одной из основных причин низкой военной производительности», — сказано в сообщении.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия ведет контрнаступательные действия на двух направлениях:

«Наши давят, давят очень сильно. И, конечно, русское командование растеряно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое». (УНИАН)