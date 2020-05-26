Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.

Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).

Больше всего состояние увеличилось у основного владелеца «Норильского никеля» Владимира Потанина — на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд. На втором месте — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, чьи доходы возросли с $17,1 млрд до $22,5 млрд. На третьем месте — совладелец НЛМК Владимир Лисин. 18 марта его состояние оценивалось в $18,1 млрд, сейчас — $21 млрд.

По оценкам Forbes, по всему миру за время пандемии больше всего заработали те бизнесмены, чья деятельность связана с интернетом.