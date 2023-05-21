Мессенджер Павла Дурова Telegram оказался самым популярным у россиян в возрасте до 24 лет, обогнав главного конкурента в лице американского WhatsApp, которым владеет Meta Марка Цукерберга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что в Telegram проводят время 42% молодежи от 12 до 17 лет и 32% — от 18 до 24. Это более высокие показатели по сравнению с WhatsApp, куда заходят 17% и 18% молодых россиян соответственно.

При этом россияне от 12 до 17 лет проводят в Telegram почти по часа в день (58 минут), а граждане от 18 до 24 лет — около 48 минут. По данным Mediascope, в WhatsApp россияне проводят не более 27 минут в каждой из возрастных групп.

Однако WhatsApp все еще более популярен у россиян в старших возрастных группах. Американский мессенджер особенно предпочитает аудитория от 25 до 34 и от 35 до 44 лет — 27%. При этом в Telegram в этих группах заходят 16% и 17% россиян соответственно.