Российские войска за минувшие сутки выпустили более 200 снарядов при обстреле Херсонской области Украины.

Об этом сообщил в «Telegram» глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и «Градов», — рассказал он.

В частности, российская армия трижды обстреляла город Херсон: 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы.

«К сожалению, есть пострадавшие — девять человек получили ранения», — отметил Прокудин.

По его данным, вчера с деоккупированной территории области эвакуировали 91 человека.