Больше года войны и потери сотен тысяч военных так ничему и не научили российских генералов, сообщают Z-каналы.

После требований Минобороны брить бороды и сдавать на склады беспилотники, российские солдаты столкнулись с новыми указаниями: офицеры требуют от них разучивать патриотические песни и часами маршировать на плацу на передовой. Об этом пишут пророссийские паблики.

Канал «Рыбарь» отмечает, что в армии РФ появились офицеры любители утренних построений, марширующих колонн и красивых парковок в ряд. Паблик сообщил о часовых маршах российских подразделений в районе Запорожья. Это выяснилось из перехваченного сообщения украинского разведчика — марш якобы планировала разбомбить украинская армия.

Ранее о необычных методах подготовки российских военных сообщали и другие Z-каналы. Телеграм-канал «Два майора» писал, что генералы два часа гоняли 500 офицеров по открытому плацу, который просматривается с ближайших многоэтажек, расположенных в 200 метрах. «Вы же людей угробите, сколько было случаев», — сокрушаются авторы канала.

Проросийский канал «Тройка» признает, что в российской армии «несколько поколений придурков из высшего эшелона в погонах» и многие заставляют военных на передовой не только маршировать, но и петь строевые песни. Об офицерах, которые требуют петь на передовой песни, писал также паблик «Старше Эдды».

Например, разучивать песню «С чего начинается родина» требовали от военных 36-й бригады 29-й армии, которые воевали в районе Угледара. Ей командовал генерал-полковник Рустам Мурадов, освобожденный от должности командующего Восточным военным округом и отстраненный от командования в Украине.

Но песни и марши ему не помогли — он был уволен после провального наступления в Донецкой области: под Угледаром он бросил армию на минные поля и под обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две бригады морской пехоты и 103 единицы техники. (moscowtimes.ru)