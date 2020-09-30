России нужен «турецкий след» в карабахском театре

«Вопросы о том, кто более достоин Нобелевской премии мира – Путин или Навальный – померк на фоне обострения карабахского конфликта» — так написал известный российский блоггер Дмитрий Быков, хотя автору этих строк, прочитавшему этот блог, в голову пришел резонный вопрос: «Навальный-то понятно, а за что Путину должны давать Нобелевскую премию?» …

Но, вопрос наш, конечно, риторический. А так в эти дни в России эксперты задают совсем другие вопросы. Например: «Во что обойдется России армяно-азербайджанская война?».

Признаться, тут наше внимание привлек холодный расчет, т.к. выходит, что для многих россиян опека и защита армян не являются «священным долгом» или проявлением «христианской солидарности», как это желали бы сами армяне. Нет, российские авторы хладнокровно обсуждают такой вопрос, как азербайджано- армянская война отразится на российской казне? Ведь по их расчетам, ежегодные поступления в российскую казну от продажи военной техники Азербайджану и Армении составляют примерно 100 миллионов долларов.

Плюс, сами российские авторы признают, что армяне получают военную технику от России почти даром и особенно, в последние пять лет Ереван даже копейки не заплатил в российскую казну, но вооружения и технику регулярно получал.

Значит, Москву больше тревожит возможная потеря такого покупателя, как Азербайджан, в импорте оборонной продукции которого ежегодная доля российского вооружения составляет по разным оценкам 22%.

Поэтому, еще раз заметим, что в отличие от российских классических мыслителей и философов (например, в отличие от Бердяева!) современные российские политологи, международники и экономисты о высоких материях не размышляют, не считают, что у России есть какая-та историческая или духовная миссия, нет, они во главу любого вопроса ставят интересы: «А во что обойдется…».

Одним словом, расчетливость и прагматизм россиян нас радует, особенно потому, что российская культура всегда с пренебрежением относилась к расчетливому и прагматичному западному мышлению – наверное, известный социолог Макс Вебер обрадовался бы такому обороту дел, заметив, что и русские начали считать деньги…

Но российских авторов тревожат и другие детали. Они муссируют лживые сведения о том, что, якобы, Турция принимает участие в последних военных операциях между Баку и Ереваном. Такое случается не впервые, хотя иной раз российские аналитики стараются не замечать турецкий вектор в тех или иных плоскостях. Например, они так поступают, когда анализируют расстановку геополитических векторов в Центральной Азии.

Но, тут, в карабахском военно-политическом театре, «турецкий след» им нужен, потому что какими бы расчетливыми не были российские стратеги, великодержавный менталитет их не оставляет, поэтому россияне стараются обеспечить себе нужный мандат, чтобы в необходимый момент включиться в существующий процесс в азербайджано- армянской плоскости.

Пока они этого не могут сделать: по той простой причине, что война идет на территории Азербайджана, куда «российское НАТО», т.е. ОДКБ не имеет доступа.

Нам не хотелось бы расстраивать российских аналитиков и геополитиков, но должны констатировать сущую правду: да, братская Турция поддерживает нас, но только в политическом и дипломатическом планах, никакого военного вмешательства, никакого турецкого военного присутствия в карабахском военном театре нет. Российские аналитики должны понять, что, если Турция и ее военные принимали бы участие в этом вопросе, мы в считанные дни покончили бы с армянскими бандитами, потому что турецкая армия, ее солдаты и офицеры имеют огромный военный опыт не только с обычными армиями, но и террористическими силами. В настоящее время нашу Родину защищает наша собственная, азербайджанская армия, которая от боя к бою становится более решительной, умелой, квалифицированной и оперативной.