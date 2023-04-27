Нехватка личного состава в войсках росгвардии помешает России установить полный контроль над всеми оккупированными территориями Украины, говорится в одном из секретных документов Министерства обороны США, попавших в сеть и изученных Радио Свобода.

Из документа, датируемого концом февраля 2023 года, следует, что в августе 2022 года на украинской территории находились как минимум 27,5 тысяч военнослужащих росгвардии РФ. С тех пор, как отмечается в документе, эти войска понесли существенные потери. В сообщении подчеркивается: национальная гвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по удержанию захваченных Россией территорий за линией фронта, что еще больше усилило нехватку личного состава.

Вместе с этим на занятых Россией украинских территориях регулярно происходят покушения на российских военных, чиновников, а также на украинцев, сотрудничающих с оккупационными властями. По подсчетам украинских журналистов, только за 2022 год на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины были убиты 12 чиновников и силовиков, преимущественно украинских граждан, сохранивших или занявших свои должности после оккупации.