Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.

По информации источника, из-за недомогания 37-летний форвард пропустил мяч с бирмингемской «Астон Виллой» в матче Кубка Английской лиги.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг анонсировал появление Роналду в воскресном матче чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма», однако точной информации по поводу потенциального участия португальца в предстоящей игре нет.

Напомним, что Португалия попала на ЧМ-2022 в один квартет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.