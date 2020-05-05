Роналду вернулся в Италию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Италию с острова Мадейра перед возобновлением тренировок, сообщает Football Italia.

Издание пишет, что частный самолет португальца приземлился в Турине вечером 4 мая. Ожидается, что теперь 35-летний футболист отбудет обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начнет тренироваться с «бьянконери».

Роналду находился в Португалии с марта, куда отбыл из-за болезни матери сразу после приостановки чемпионата Италии. Пик эпидемии форвард пережидал дома с семьей.

Ранее сообщалось, что Роналду не может вернуться в Турин из-за проблем с самолетом. (gazeta.ru)