Роналду вернулся в Италию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Италию с острова Мадейра перед возобновлением тренировок, сообщает Football Italia.

Издание пишет, что частный самолет португальца приземлился в Турине вечером 4 мая. Ожидается, что теперь 35-летний футболист отбудет обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начнет тренироваться с «бьянконери».

Роналду находился в Португалии с марта, куда отбыл из-за болезни матери сразу после приостановки чемпионата Италии. Пик эпидемии форвард пережидал дома с семьей.

Ранее сообщалось, что Роналду не может вернуться в Турин из-за проблем с самолетом. (gazeta.ru)

| 2020-05-05T00:31:15+00:00 5 мая 2020, 06:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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