Роналду снова грозит суд

Американская модель Кэтрин Майорга подала новый иск к Криштиану Роналду. Девушка в очередной раз хочет доказать факт изнасилования в 2009 году и получить от португальского футболиста серьезную компенсацию в качестве ущерба за предполагаемое нападение.

Как пишет The Sun, представительница США обратилась в суд с новым иском. Девушка преследует цели возбудить новое дело и получить компенсацию в качестве ущерба в размере $215 тыс. Документы уже поступили в окружной суд штата Невада — до 30 ноября юристы обеих сторон должны встретиться, чтобы согласовать дату судебного заседания.

Расследование дела о предполагаемом изнасиловании началось в 2018 году, но уже 5 июня 2019 издание Bloomberg даже опубликовало новость о том, что Майорга якобы отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса и дело было полностью закрыто. По какой причине американка решила сделать это, не сообщалось.

По словам девушки, в 2010-м модель подписала с юристами игрока соглашение о неразглашении: за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение и показывал на пресс-конференции адвокат потерпевшей, также заявляя о наличии других доказательств вины футболиста. Португалец же уверял, что отношения начались по взаимному согласию. (Газета.ру)