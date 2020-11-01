Роналду сделал дубль в своем первом матче после карантина

В очередном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» разгромил «Специю».

Встреча прошла а Ла Специи на стадионе «Альберто Пикко» и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил португальский форвард Криштиану Роналду. Еще по голу забили Альваро Мората и Андриен Рабьо.

У проигравшей команды единственный гол забил Томмазо Побега.

После этой победы подопечные Андреа Пирло набрали 12 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Серии А.(Газета.Ru)

| 2020-11-01T22:35:26+04:00 1 ноября 2020, 23:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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