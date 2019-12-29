Роналду признан лучшим футболистом года

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Отмечается, что чествование 34-летнего форварда пройдет на торжественной церемонии в Дубае 29 декабря. Сопровождать португальца на мероприятии будут его подруга Джорджина Родригес и старший сын Криштиану-младший.

Роналду оказался номинирован на престижную награду в шестой раз в карьере. В составе «Ювентуса» он в этом году выиграл чемпионат Италии, а национальной команде Португалии помог завоевать Лигу наций.(Газета.Ru)

| 2019-12-29T22:52:43+00:00 29 декабря 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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