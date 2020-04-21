Роналду посетил день рождения племянницы на Мадейре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил требование соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

В интернет попало видео празднования дня рождения племянницы Роналду Алисии. 35-летний португалец также присутствовал на празднике.

На Мадейре, где Роналду находится с 9 марта, на домашний праздник собралось как минимум 18 человек – столько персон можно заметить на видео, включая мать игрока Долореш Авейру, которая в начале марта перенесла сердечный приступ.

«Когда семья на карантине, можно хорошо отпраздновать свой день рождения», – написала племянница Роналду в соцсетях. (sports.ru)