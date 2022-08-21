Нападающий Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

37-летний форвард принял то, что нынешний сезон он проведет в английском клубе.

По данным инсайдера Педру Алмейды, серьезно повлиял на решение португальца трансфер Каземиро в «МЮ». Роналду играл вместе с бразильцем за «Реал» ранее.

В двух стартовых матчах АПЛ «Юнайтед» потерпел два поражения. Роналду выходил на поле в обеих играх и не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что Криштиану мог перейти в «Атлетико», «Баварию» или дортмундскую «Боруссию». (sports.ru)