Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович получит предложения о продаже клуба на текущей неделе.

Как передает ТАСС, речь идет о трех потенциальных покупателях. Препятствием для заключения сделки могут стать санкции, которые могут быть введены против бизнесмена до конца недели. Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.