Рогозин и Маск поспорили в Twitter

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и основатель компании SpaceX Илон Маск обменялись в Twitter критическими замечаниями о работе ракет России и США.

Как сообщает Газета. Ру, в пятницу, 10 апреля, Рогозин заявил, что РФ планирует снизить стоимость пусковых услуг минимум на 30%. Он уточнил, что среднерыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, однако NASA переплачивают за это в 1,5 — 4 раза.

В ответ на это Маск написал, что ракеты его компании многоразовые на 80%, а российские не годятся для повторного использования.

Позднее Рогозин отреагировал на это замечание. Он отметил, что российская сторона не нуждается в указаниях США, а в отдельном посте намекнул, что слова Маска были циничны и лицемерны. По его мнению, американские оппоненты лоббируют санкционные меры против России, а когда их спрашивают о реальной цене на пусковые услуги, они «начинают краснеть».

«В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг», — добавил Рогозин.