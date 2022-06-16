Родственники осужденных по «Тертерскому делу» сегодня провели перед Военной прокуратурой Азербайджана акцию протеста, сообщает «Туран».

Они потребовали справедливого пересмотра дела и наказания виновных в применении пыток во время следствия.

Протестующие потребовали освобождения осужденных.

«Вот уже шесть месяцев ведется повторного следствие. Почему мой ни в чем неповинный сын все еще в тюрьме?», — сказал один из участников акции.

Протестующие также потребовали отставки Военного прокурора Ханлара Велиева. Они считают необходимым проведение еще одного, объективного следствия.

Акция прошла без инцидентов и завершилась чтением заявления протестующих.

Весной 2017 года по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти. Пятерых из них впоследствии реабилитировали посмертно.

В декабре 2021 года следствие по «Тертерскому делу» было возобновлено из-за многочисленных протестов родственников пострадавших и осужденных невинно.

К апрелю этого года следователи признали потерпевшими 397 человек, подвергшихся пыткам в воинских частях. В то же время были отменены приговоры 16 невинно осужденных.

Кроме того, были арестованы 10 человек обвиненных по следующим статьям УК Азербайджана: 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).