Родившегося на Бали во время пандемии жирафа назвали Корона

Родившегося в сафари-парке на Бали жирафа во время пандемии коронавируса назвали Корона. Об этом на странице Facebook сообщили представители парка.

В публикации сказано, что министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар назвала новорожденного жирафа Короной, чтобы не забывать, что он родился и выжил в это важное для истории время в период пандемии.

Уточняется, что животное появилось на свет 9 апреля.

На данный момент сафари-парк закрыт из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, однако после его открытия все желающие смогут познакомиться с Короной. (gazeta.ru)