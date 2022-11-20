Закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) в Азербайджане действует уже давно. Но ситуацией в этой сфере недовольны все участники данного процесса. Так, страховщики не раз говорили о необходимости повышения стоимости ОСАГО. По итогам I полугодия 2022 года убыточность ОСАГО составила 89,8%. Такие данные, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», были опубликованы на сайте Центрального банка страны.

Многие водители, в свою очередь, недовольны качеством услуг. Так, владельцы автомобилей с двигателями небольшого объема часто сталкивались и продолжают сталкиваться с нежеланием немалого числа страховых компаний страховать их. Делается это под разными предлогами.

«Не раз сталкивались с тем, что страховые компании тянули время. А все из-за негласного запрета страховым агентам страховать машины с небольшим объемом двигателя, мол, слишком высоки риски. И в итоге приходилось переплачивать отдельным людям, чтобы побыстрее застраховаться. Ведь за езду без ОСАГО полагается штраф», – отмечали в разговоре некоторые владельцы таких авто.

Юрист и финансист Акрам Гасанов заявил, что проблема в том, что малолитражные автомобили, согласно статистике, чаще попадают в аварии. Многие водители таких машин считают, что из-за малых габаритов те могут пролезть на дороге куда угодно, и это нередко заканчивается ДТП. Данные авто часто оказывают услуги такси, и ездят неаккуратно, торопясь довезти клиентов. И страховые компании понимают, что раз с такими транспортными средствами чаще случаются аварии, значит больше платежей по страховке и больше расходов. Потому, они пытаются уклониться от страхования таких автомобилей.

«Но, естественно, если речь идет об обязательном страховании ОСАГО, то страховые компании не могут в нем отказать. И клиенты, столкнувшись с подобным, могут обратиться с жалобой в Центральный Банк, либо в суд. А вот в случае добровольного страхования КАСКО страховать машину или нет – это уже на усмотрение страховой компании», – подчеркнул эксперт.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафар подчеркнул, что малолитражных автомобилей в стране становится все больше и эта тенденция продолжится. Он отметил, что в прошлые годы действительно многие страховые компании не хотели страховать в рамках обязательного страхования автомобилей такие машины. И это несмотря на то, что такое действие противозаконно. По словам Джафара, и он неоднократно слышал о случаях, когда водители автомобилей с двигателями небольшого объема жаловались на подобные факты.

Но с осени этого года условия страхования в стране изменились, и, как считает эксперт, теперь у страховых компаний не будет причин избегать страхования таких машин. Но если водитель все же столкнется с отказом, то эксперт также посоветовал обращаться с жалобой в Центробанк.

Напомним, что с 1 ноября ущерб, нанесенный транспортному средству, застрахованному в обязательном порядке, будет возмещаться уже не противоположной стороной, а компанией, которой автомобиль был застрахован. Затем компания, которая производит страховую выплату, потребует выплаты от страховщика причинившего ущерб владельца автомобиля. Другими словами, ущерб автомобилю будет возмещен компанией, где автомобиль был застрахован. Остальной процесс будет регулироваться между страховыми компаниями.

А с 1 октября в Азербайджане вступили в силу новые правила для определения суммы взносов по ОСАГО.

Страховые взносы теперь определяются с учетом ряда факторов. Базовая страховая сумма осталась той же – 50 манатов. Но в зависимости от уровня риска к страховому взносу могут применяться новые коэффициенты. В частности, чем моложе водитель и меньше стаж вождения, тем выше риск совершения ДТП. Поэтому к страховому тарифу применяются коэффициенты в размере 1,35-1,05 в зависимости от возраста и стажа вождения.

Еще один фактор риска — интенсивность движения. В местах с более интенсивным, плотным движением транспортных средств частота ДТП выше. Поэтому к Баку применяется коэффициент 1,1, к Сумгайыту и Абшерону — 1,05, а к другим регионам — 0,95.

Третий фактор — срок эксплуатации транспортного средства. К транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, применяется коэффициент 1,1. Для авто, возраст которых превышает 10 лет коэффициент составит 1,05, а для новых машин, находящимся в эксплуатации менее 10 лет — коэффициент 1, то есть сумма взноса неизменна.

И, наконец, если транспортным средством имеют право управлять два и более человека, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15.