На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Но противник обстрелял позиции ВСУ недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области. Об этом говорится 16 июня в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Удачи нет — украинские воины заставили противника отойти.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационных ударов в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Подразделения ВСУ продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и устойчиво держат оборону. (Корреспондент.нет)