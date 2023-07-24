Полномасштабная война РФ против Украины может закончиться следующим летом, прогнозирует министр обороны Алексей Резников. Чиновник подчеркивает, что победу в ней одержит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минобороны Украины CNN .

«Да. Мы победим в этой войне», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, думает ли он, что война закончится к лету 2024 года

По его словам, на следующем саммите НАТО, который должен состояться в Вашингтоне (США) в июле 2024 года, Украину могут принять в Североатлантический Альянс. Тогда же может закончиться война, отметил Резников.

«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз», — озвучил мнение чиновник.