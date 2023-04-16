Министр обороны Алексей Резников собирается написать заявление об отставке после победы Украины в войне против российских захватчиков.

Как он рассказал в интервью испанскому изданию LA RAZON, после отставки он собирается уделить время семье.

«Ах, это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим я вам все и сказал. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться к частной жизни. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый», – сказал Резников в ответ на вопрос о планах уйти с должности.