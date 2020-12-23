Режиссерский дебют: Рустам Гусейнов рассказал о фильме и о Есенине

В Баку сняли новый документальный фильм о великом русском поэте Сергее Есенине. Каждый бакинец знает о том, что наш город занимал особое место в жизни и творчестве поэта, и что именно в Азербайджане Есенин создал свои лучшие произведения.

Режиссером фильма выступил известный азербайджанский фотограф и куратор Рустам Гусейнов. Получасовая лента раскрывает обстоятельства, которые привели поэта в Баку, рассказывает о людях, оказавших влияние на поэта, историях, сопровождавших его бакинскую жизнь.

Выход фильма приурочен к 125-летнему юбилею Сергея Есенина и снят творческой командой Российского информационно-культурного центра в Баку. Особое внимание в фильме уделено есенинским местам, подробно рассказывается о каждом из них, их последующей судьбе и современном состоянии.

Премьера фильм состоялась вчера в YouTube. Посмотреть ленту можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=dJV8FKcEa0U

В интервью # Рустам Гусейнов поделился своими впечатлениями о новом фильме и оценил себя в новом амплуа:

— У Баку своя история в творчестве Есенина. Насколько вам удалось это передать в фильме?

— Это судить зрителю. Как режиссер я постарался максимально отобразить ту атмосферу, которая окружала Сергея Есенина в Баку, показать его круг общения здесь, те лица, которые влияли на него и его творчество, а также показать наиболее важные документы и факты о его пребывании в Азербайджане.

— Это ваш дебют в качестве режиссера. Как вы его оцениваете?

— Меня больше знают как человека текста, сценариста. Воплощать текст в полноценный фильм самому это достаточно сложно, пусть даже в этом случае это и был мой же собственный сценарий. Прописать детально можно все что угодно, а так чтобы это было интересно зрителю, динамично и интересно, это совсем нетривиальная задача, но сам процесс чрезвычайно интересный и дает массу возможностей для работы над собой.

— В фильме раскрыты неизвестные или малоизвестные факты о бакинском периоде творчества Есенина. Расскажите об этом…

— Таких фактов в нашем фильме много. Знаете ли вы, где в Баку находится балкон, на котором ночевал Сергей Есенин? А дом, во дворе которого он распевал частушки, подыгрывая себе на гармошке? Отель, где был дебош с его участием? Квартира, где собирался литературный кружок газеты «Бакинский рабочий», где он читал свои свежие стихи? Колодец, внутри которого он их сочинял и отдыхал от летнего зноя?

Все это подробно показано в фильме, большинство из этих мест хорошо сохранились и прекрасно узнаваемы сегодня.

— Что лично вы открыли для себя посредством этой работы?

— Историю великого поэта и его страстей, полную занимательных приключений и кипящей творческой работы. Сергей Есенин жил очень ярко! И та буйная энергия, которую он выплескивал, заряжала все вокруг. Это хорошо видно по воспоминаниям его друзей, которые прожили долгие жизни. Он так и остался в них самым ярким метеором…